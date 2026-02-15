Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:51, 15 февраля 2026Силовые структуры

Названо самое распространенное в России преступление

ТАСС: Самым распространенным преступлением в России является кража
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Самым распространенным преступлением в России является кража, в 2025 году зафиксировано почти 454 тысячи таких преступлений. Такие данные называет ТАСС.

Отмечается, что за 12 месяцев 2025 года зафиксировано 453 338 преступлений по статье 158 УК РФ, на 46 тысяч меньше, чем в 2024 году. Показатель краж в России в 2025 году стал наименьшим за последнее время, количество уменьшается с 2015 года.

Как сообщает агентство, всего за год зарегистрировано один миллион 771 тысяча преступлений, на 7,3 процента меньше, чем годом ранее. Из них 14,4 тысячи грабежей, более 13 тысяч случаев причинения тяжкого вреда здоровья, 6,2 тысячи вымогательств, почти 6 тысяч убийств, 3,4 тысячи изнасилований, 2,7 тысячи хулиганств, 2,5 тысячи разбоев.

Ранее была раскрыта статистика коррупционных преступлений в Москве за 2025 год. За 8 месяцев 2025 года в столице зарегистрировали 2,4 тысячи преступлений коррупционной направленности. Более половины из них связаны с дачей и получением взяток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    Россия приняла одно решение по Украине после атаки на резиденцию Путина

    Названо самое распространенное в России преступление

    В США заявили о «мастерском» действии России на Украине

    В российском регионе из-за падения обломков дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами

    Губернатор Калифорнии заверил Европу во «временности» Трампа

    На Украине обратили внимание на массовый уход людей с выступления Зеленского в Мюнхене

    Песков обвинил Запад в огранизации кровавого госпереворота на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok