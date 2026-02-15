Названы опасные для здоровья трусы

Хирург Монахов: На небезопасность корректирующего белья указывают полосы на теле

Корсеты, пояса и утягивающие трусы помогают визуально уменьшить талию, но при длительном ношении могут вызывать проблемы со здоровьем, предупредил хирург «Скандинавского Центра Здоровья» Дмитрий Монахов. Признаки опасного для здоровья корректирующего белья он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«На небезопасное сдавление внутренних органов указывают глубокие полосы на теле, которые не исчезают в течение 20-30 минут после снятия корректирующего белья, и выраженные валики над и под линией утяжки. Дополнительно должны насторожить распирание, покалывание, онемение, чувство, что не получается сделать глубокий вдох, необходимость расстегнуть пояс после небольшой порции еды», — заявил Монахов.

По его словам, особенно опасно, если при ношении корректирующего белья возникают изжога, отрыжка и тянущие боли или ощущение «шара» в пупке или паховой складке при нагрузке. В этом случае необходимо как можно скорее перестать его носить и пройти обследование.

Врач отметил, что наибольшее повышение давления в брюшной полости вызывают корсеты, плотные пояса и высокие трусы с жесткими вставками, которые равномерно и жестко сдавливают талию и верхнюю часть живота. Дополнительную нагрузку на пупок и паховой канал создают модели, пережимающие низ живота и паховые складки, например жесткие трусы или шорты с сильной утяжкой в этой зоне.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев предупредил мужчин о рисках термобелья. По его словам, неправильное и слишком частое ношение этого элемента одежды может негативно сказаться на репродуктивном здоровье.