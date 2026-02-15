Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:17, 15 февраля 2026Из жизни

Пара из Британии установила рекорд по количеству поцелуев в минуту

Британец установил рекорд Гиннесса, поцеловав девушку 146 раз за 30 секунд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yann Tessier / Reuters

Британец Джошуа Сандерс установил рекорд Гиннесса по количеству поцелуев. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании Guinness World Records в соцсети TikTok.

Рекорд был зафиксирован в Лондоне. На видео запечатлено, как Сандерс поцеловал свою возлюбленную Дженни Трой 146 раз за 30 секунд. «Он успешно установил этот рекорд с третьей попытки, но надеется, что кто-то уже собирается побить его», — говорится в сообщении.

Мировой рекорд по длительности поцелуя принадлежит семейной паре из Таиланда. В 2013 году они приняли участие в конкурсе на самый долгий поцелуй, проходивший в честь Дня святого Валентина. Во время поцелуя влюбленным нельзя было размыкать губы даже на несколько секунд — им даже пришлось ходить вместе в туалет. В итоге поцелуй Эккашая и Лаксана Тиранарата продлился почти двое с половиной суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В России заявили об отсутствии у Европы доводов в пользу участия в переговорах по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл отношение Запада к Украине

    Пара из Британии установила рекорд по количеству поцелуев в минуту

    На Украине рассказали о появившейся у России альтернативе Starlink

    Дмитриев обратился к другим странам с призывом из-за угрозы третьей мировой войны

    В Европе испугались одного решения США в отношении России

    В Раде ужаснулись поведению Зеленского в Мюнхене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok