17:10, 15 февраля 2026Россия

Патриарх Кирилл призвал не молиться о повышении зарплаты и покупке дома

Патриарх Кирилл объяснил, почему не надо молиться о зарплате, доме и отпуске
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не молиться о повышении материального благополучия. Об этом он заявил в проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение, передает РИА Новости.

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск — не получится, на такие просьбы небо не отвечает», — объяснил патриарх.

По его словам, просить Божию Матерь надо о том, что касается жизни, веры и отношений с близкими.

Ранее патриарх Кирилл сказал, что появление ИИ, способного заменить людей, приведет к концу цивилизации. «Никакого нравственного закона в мире искусственного интеллекта не будет, а это самое страшное, что можно себе представить. Ум есть, а совести нет», — обозначил патриарх.

