16:50, 15 февраля 2026

Раскрыт план европейской страны по сотрудничеству с США

Рубио: Словакия собирается подписать соглашения с Westinghouse и купить 4 F-16
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Словакия собирается подписать соглашение с американской компанией Westinghouse по строительству новой атомной электростанции (АЭС), также страна заинтересована в покупке у США четырех истребителей F-16. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает Reuters.

По его словам, подписать соглашение с компанией из США, которая возглавит консорциум по строительству АЭС, Словакия планирует в 2027 году. Также Фицо сказал, что после покупки еще четырех американских истребителей общее количество таких самолетов в стране достигнет 18.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии встретится с президентом США Дональдом Трампом в попытке укрепить связи с Вашингтоном.

