12:20, 15 февраля 2026Мир

Раскрыт призыв главы евродипломатии о Российской армии и украинских детях

Каллас: В ответ на снижение численности ВСУ следует ограничить численность ВС РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Michael Probst / AP

В ответ на снижение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует ограничить численность Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, если ВСУ должны быть ограничены в численности, то и в отношении России должны быть применены такие же меры. Каллас отметила, что за военные преступления не должно быть никакой амнистии. Кроме того, она потребовала возвращения депортированных украинских детей. «Это самое малое, на что РФ должна согласиться, если целью России является мир», — заявила глава евродипломатии.

Ранее сообщалось, что речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала ударом для Украины.

