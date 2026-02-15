Раскрыты данные о пострадавших в столкновении автомобиля с грузовым вагоном в Подмосковье

В Подмосковье в столкновении машины с грузовым вагоном пострадали три человека

В Подмосковье в результате столкновения автомобиля с грузовым вагоном пострадали три человека. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, столкновение произошло на железнодорожных путях в Лыткарине.

