Россия
14:46, 15 февраля 2026Россия

Раскрыты данные о пострадавших в столкновении автомобиля с грузовым вагоном в Подмосковье

В Подмосковье в столкновении машины с грузовым вагоном пострадали три человека
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Подмосковье в результате столкновения автомобиля с грузовым вагоном пострадали три человека. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, столкновение произошло на железнодорожных путях в Лыткарине.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке таксист, находясь за рулем авто, сбил двух нетрезвых пассажиров, затеявших с ним конфликт.

За рулем находился 25-летний иностранный гражданин. Конфликтная ситуация возникла во время поездки: мужчины требовали остановить авто и выпустить их из машины. Все это быстро сменилось ударами по кузову автомобиля — их стали наносить пассажиры, оказавшись на улице.

