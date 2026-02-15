Реклама

Россия запросила у Германии объяснений после признания ДНР и ЛНР терорганизациями

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россия запросила у Германии объяснения после признания Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) террористическими организациями. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипмиссия обратилась к немецким властям из-за ареста россиянина, задержанного за сбор гуманитарной помощи для Донбасса. Нечаев назвал возмутительным криминализацию генеральной прокуратурой Германии гуманитарных поставок в ДНР и ЛНР, а также признание их зарубежными террористическими объединениями.

«Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет», — сказал посол.

Ранее Нечаев заявил, что власти Германии, видя грядущее поражение Украины, призывают своих граждан готовиться к войне с Россией.

