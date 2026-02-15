Реклама

Россиянам назвали способную испортить вкус качественного вина причину

Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Léonard Waldek / Unsplash

Неправильная подача хорошего вина может испортить его вкус, рассказал винодел Евгений Стржалковский. В разговоре с «Лентой.ру» специалист отметил, что дело может быть не в самом напитке, а в том, из чего его пьют.

«Бокал состоит из трех частей: основания, ножки и чаши. Самая важная часть — чаша и ее ширина. Высота и диаметр ободка напрямую влияют на аромат и вкус», — пояснил Стржалковский.

Винодел рассказал, что самые известные формы бокалов: бордо — большой, тюльпановидный и бургундский — широкий и шарообразный.

Бокал бургундия

Бокал бургундия

Личный архив Евгения Стржалковского

«Красному вину требуется больше времени, чтобы раскрыться, поэтому бокалы для него имеют больший размер чаши. Она позволяет вину дышать, показать все грани аромата и вкуса. Большинство красных вин можно распределить между “бордо” и “бургундией”. В первые будем наливать плотные и мощные вина с высокой танинностью, среди которых и супертосканские, или с высокой кислотностью — барберы. Для тонких и комплексных вин из винограда неббиоло идеально подойдут бургундские бокалы», — отметил он.

Бокал бордо

Бокал бордо

Личный архив Евгения Стржалковского

Бокалы для белого и розового вина, по словам Стржалковского, как правило, меньше по высоте и размеру. Их форма позволяет выигрышно показать тонкие фруктовые и цветочные ноты, а также ограничить контакт с кислородом и предотвратить нагревание вина, объяснил винодел.

«Здесь тоже есть простое разделение: вытянутые и тюльпановидные бокалы для более свежих и высококислотных вин, таких как совиньон блан или рислинг, и широкие, бургундского типа, для выдержанного в бочке шардоне», — рассказал он.

Традиционные бокалы для игристых вин – флюте — длинные и узкие, сохраняют пузырьки и концентрируют аромат в верхней части бокала, усиливая фруктовые и дрожжевые ноты. Однако в профессиональном мире от флюте давно отказались и используют бокалы для белого вина. В них игристые раскрывают себя гораздо лучше

Евгений Стржалковскийвинодел

Бокал для десертных вин — снифтер — небольшой с узкой конической чашей на ножке, позволяет сконцентрировать интенсивный аромат, показать сладость и сгладить высокое содержание алкоголя, поделился Стржалковский.

«Большинство производителей предлагают широкий спектр бокалов, и каждый имеет специфические характеристики. Если у вас есть любимый регион или сорт винограда, я рекомендовал бы приобрести бокалы именно для него. Если нет — тогда достаточно приобрести два вида бокалов — для ваших любимых белых и красных вин. Есть варианты и усредненного универсального бокала», — посоветовал винодел.

Кроме того, по словам эксперта, имеют значение небольшие сужение краев бокала, которые позволяют вину равномерно распределяться по языку, подчеркивая фруктовые и сладкие ноты. Стржалковский рассказал, что тонкий ровный край позволяет сконцентрироваться на вкусе напитка, не отвлекаясь на сам бокал, в то время как толстый или неровный край может сделать вкус плоским и даже добавить в него нежелательные оттенки.

«Обратите внимание на материал бокала: хрустальное стекло тоньше обычного и лучше передает цвет вина. Бокалы ручной работы обычно имеют более тонкие стенки и меньший вес по сравнению с бокалами машинного производства, что позволяет максимально ощутить все характеристики вина. При этом, конечно, они значительно дороже», — добавил он.

Хорошие бокалы — не роскошь, а вполне разумное приобретение, если вы планируете пить из них качественное вино. Умение выбрать и подать вино в подходящем бокале обязательно будет оценено вашими близкими или деловыми партнерами

Евгений Стржалковскийвинодел

Ранее нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал россиянам о нескольких научно подтвержденных способах, которые помогут снизить риск похмелья.

Первая рекомендация врача — за два часа до застолья съесть что-нибудь, содержащее медленные углеводы и полезные жиры, например, порцию гречки, авокадо или бутерброд с красной рыбой на цельнозерновом хлебе. Нарколог объяснил, что такая еда замедлит всасывание алкоголя.

