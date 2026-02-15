Россиянам назвали способную испортить вкус качественного вина причину

Винодел Стржалковский: Неправильная подача хорошего вина может испортить вкус

Неправильная подача хорошего вина может испортить его вкус, рассказал винодел Евгений Стржалковский. В разговоре с «Лентой.ру» специалист отметил, что дело может быть не в самом напитке, а в том, из чего его пьют.

«Бокал состоит из трех частей: основания, ножки и чаши. Самая важная часть — чаша и ее ширина. Высота и диаметр ободка напрямую влияют на аромат и вкус», — пояснил Стржалковский.

Винодел рассказал, что самые известные формы бокалов: бордо — большой, тюльпановидный и бургундский — широкий и шарообразный.

Бокал бургундия Личный архив Евгения Стржалковского

«Красному вину требуется больше времени, чтобы раскрыться, поэтому бокалы для него имеют больший размер чаши. Она позволяет вину дышать, показать все грани аромата и вкуса. Большинство красных вин можно распределить между “бордо” и “бургундией”. В первые будем наливать плотные и мощные вина с высокой танинностью, среди которых и супертосканские, или с высокой кислотностью — барберы. Для тонких и комплексных вин из винограда неббиоло идеально подойдут бургундские бокалы», — отметил он.

Бокал бордо Личный архив Евгения Стржалковского

Бокалы для белого и розового вина, по словам Стржалковского, как правило, меньше по высоте и размеру. Их форма позволяет выигрышно показать тонкие фруктовые и цветочные ноты, а также ограничить контакт с кислородом и предотвратить нагревание вина, объяснил винодел.

«Здесь тоже есть простое разделение: вытянутые и тюльпановидные бокалы для более свежих и высококислотных вин, таких как совиньон блан или рислинг, и широкие, бургундского типа, для выдержанного в бочке шардоне», — рассказал он.

Традиционные бокалы для игристых вин – флюте — длинные и узкие, сохраняют пузырьки и концентрируют аромат в верхней части бокала, усиливая фруктовые и дрожжевые ноты. Однако в профессиональном мире от флюте давно отказались и используют бокалы для белого вина. В них игристые раскрывают себя гораздо лучше Евгений Стржалковский винодел

Бокал для десертных вин — снифтер — небольшой с узкой конической чашей на ножке, позволяет сконцентрировать интенсивный аромат, показать сладость и сгладить высокое содержание алкоголя, поделился Стржалковский.

«Большинство производителей предлагают широкий спектр бокалов, и каждый имеет специфические характеристики. Если у вас есть любимый регион или сорт винограда, я рекомендовал бы приобрести бокалы именно для него. Если нет — тогда достаточно приобрести два вида бокалов — для ваших любимых белых и красных вин. Есть варианты и усредненного универсального бокала», — посоветовал винодел.

Кроме того, по словам эксперта, имеют значение небольшие сужение краев бокала, которые позволяют вину равномерно распределяться по языку, подчеркивая фруктовые и сладкие ноты. Стржалковский рассказал, что тонкий ровный край позволяет сконцентрироваться на вкусе напитка, не отвлекаясь на сам бокал, в то время как толстый или неровный край может сделать вкус плоским и даже добавить в него нежелательные оттенки.

«Обратите внимание на материал бокала: хрустальное стекло тоньше обычного и лучше передает цвет вина. Бокалы ручной работы обычно имеют более тонкие стенки и меньший вес по сравнению с бокалами машинного производства, что позволяет максимально ощутить все характеристики вина. При этом, конечно, они значительно дороже», — добавил он.

Хорошие бокалы — не роскошь, а вполне разумное приобретение, если вы планируете пить из них качественное вино. Умение выбрать и подать вино в подходящем бокале обязательно будет оценено вашими близкими или деловыми партнерами Евгений Стржалковский винодел

