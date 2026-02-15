Россиянин выиграл 4,2 миллиона рублей благодаря победе «Атлетико» над «Барселоной»

Россиянин поставил на победу «Атлетико» и выиграл 4,2 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1,45 миллиона рублей на победу мадридского «Атлетико» над «Барселоной» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на это событие составлял 2,94. Ставка россиянина сыграла, он забрал выигрыш в размере 4 миллиона и 263 тысячи рублей.

Матч прошел 12 февраля. «Атлетико» одержал победу со счетом 4:0. Ответная игра пройдет 3 марта на домашнем поле «Барселоны».

Ранее клиент БК поставил 1900 рублей на 11 спортивных событий с общим коэффициентом 3051,26. Ставка россиянина сыграла, он пополнил свой счет на почти 5,8 миллиона рублей.