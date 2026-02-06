Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:56, 6 февраля 2026Спорт

Россиянин поставил 1900 рублей и выиграл почти 5,8 миллиона

Россиянин поставил 1900 рублей на 11 событий и выиграл почти 5,8 миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1900 рублей на 11 спортивных событий. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс-ставку с общим коэффициентом 3051.26. Среди прогнозов игрока были несколько матчей европейских футбольных чемпионатов, одна встреча первенства Бразилии, одна товарищеская игра и два боя в UFC.

Все прогнозы оказались верными, и ставка игрока зашла. Его общий выигрыш составил почти 5,8 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 1,1 миллиона рублей на победу сербского теннисиста Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Australian Open-2026. Джокович победил, а россиянин выиграл 6,38 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Популярная певица прибегла к обезболивающим из-за прически на «Грэмми»

    Названы автобренды с минимальными продажами на вторичном рынке

    США начали готовиться к смене режима в Иране

    Бездыханного россиянина с раздробленным черепом нашли на пляже в Таиланде

    В США назвали победителя в битве американского «Трампа» и российского «Адмирала Нахимова»

    Появились связанные с Пригожиным подробности о пережившем покушение российском генерале

    В России указали на желание Киева сорвать соглашение по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok