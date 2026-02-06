Россиянин поставил 1900 рублей и выиграл почти 5,8 миллиона

Россиянин поставил 1900 рублей на 11 событий и выиграл почти 5,8 миллиона

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1900 рублей на 11 спортивных событий. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс-ставку с общим коэффициентом 3051.26. Среди прогнозов игрока были несколько матчей европейских футбольных чемпионатов, одна встреча первенства Бразилии, одна товарищеская игра и два боя в UFC.

Все прогнозы оказались верными, и ставка игрока зашла. Его общий выигрыш составил почти 5,8 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 1,1 миллиона рублей на победу сербского теннисиста Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Australian Open-2026. Джокович победил, а россиянин выиграл 6,38 миллиона рублей.