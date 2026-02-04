Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:30, 4 февраля 2026Спорт

Россиянин поставил на матч с участием Джоковича и выиграл 6,3 миллиона рублей

Россиянин поставил на победу Джоковича над Синнером и выиграл 6,3 миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Клиент букмекерской конторы (БК) поставил 1,1 миллиона рублей на победу сербского теннисиста Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Australian Open-2026. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин делал ставку во время матча. На тот момент коэффициент на победу сербского теннисиста составлял 5,80.

Серб взял верх над соперником, и ставка сыграла. Победа Джоковича принесла игроку 6,38 миллиона рублей.

В финале Australian Open Джокович играл с испанцем Карлосом Алькарасом. Серб потерпел поражение в четырех сетах (6:2, 2:6, 3:6, 5:7).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Живущих почти в 1000 километров от Украины россиян предупредили об опасности БПЛА

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok