Россиянин поставил на матч с участием Джоковича и выиграл 6,3 миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы (БК) поставил 1,1 миллиона рублей на победу сербского теннисиста Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Australian Open-2026. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин делал ставку во время матча. На тот момент коэффициент на победу сербского теннисиста составлял 5,80.

Серб взял верх над соперником, и ставка сыграла. Победа Джоковича принесла игроку 6,38 миллиона рублей.

В финале Australian Open Джокович играл с испанцем Карлосом Алькарасом. Серб потерпел поражение в четырех сетах (6:2, 2:6, 3:6, 5:7).