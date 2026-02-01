Реклама

14:52, 1 февраля 2026

Первая ракетка мира выиграл Australian Open

Испанец Карлос Алькарас победил Джоковича и выиграл Australian Open
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл Australian Open 2026 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче 22-летний спортсмен оказался сильнее серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа и 2 минуты.

До этого Алькарас ни разу не выигрывал Australian Open. При этом на его счету шесть побед на других турнирах Большого шлема.

В женском одиночном разряде победительницей стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. В решающем матче спортсменка оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко.

