Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:16, 31 января 2026Спорт

Уроженка Москвы выиграла Australian Open

Теннисистка Елена Рыбакина победила Соболенко и выиграла Australian Open
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Представительница Казахстана Елена Рыбакина выиграла Australian Open 2026 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче спортсменка оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.

Букмекеры называли Соболенко фаворитом финального матча Australian Open. На ее победу можно было поставить с коэффициентом 1,62. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом 2,41.

Рыбакина является уроженкой Москвы. Она впервые выиграла Australian Open.

Соболенко — первая ракетка мира в одиночном разряде. На ее счету победы на Australian Open в 2023-м и 2024-м в одиночном разряде, а также на Australian Open-2021 в парном разряде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли причину блэкаута

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России высказались о возможной подготовке ВСУ к контрнаступлению

    Уроженка Москвы выиграла Australian Open

    Раскрыты детали кончины звезды «Один дома»

    Россиянке разрезали лоб из-за выдавленного прыща

    Зеленский высказался о блэкауте на Украине

    На Украине назвали срок восстановления энергосистемы после блэкаута

    Экс-налоговик из Москвы протестировал на родственнице новый способ мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok