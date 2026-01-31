Уроженка Москвы выиграла Australian Open

Теннисистка Елена Рыбакина победила Соболенко и выиграла Australian Open

Представительница Казахстана Елена Рыбакина выиграла Australian Open 2026 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче спортсменка оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.

Букмекеры называли Соболенко фаворитом финального матча Australian Open. На ее победу можно было поставить с коэффициентом 1,62. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом 2,41.

Рыбакина является уроженкой Москвы. Она впервые выиграла Australian Open.

Соболенко — первая ракетка мира в одиночном разряде. На ее счету победы на Australian Open в 2023-м и 2024-м в одиночном разряде, а также на Australian Open-2021 в парном разряде.