Назван фаворит финала Australian Open в женском одиночном разряде

Соболенко считается фаворитом в финале Australian Open с Рыбакиной

Букмекеры назвали фаворита финального матча Australian Open-2026 в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За победу на турнире поспорят представительница Белоруссии Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. По мнению специалистов, титул завоюет Соболенко. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1,62. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом 2,41.

Матч пройдет в субботу, 31 января, и начнется в 11:30 по московскому времени. Соболенко может в третий раз в карьере победить на Australian Open, Рыбакина второй раз сыграет в финале.

Ранее Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы по полуфиналу Australian Open — украинки Элины Свитолиной — от рукопожатия с ней. Она отметила, что уважает решение оппонентки.