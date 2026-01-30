Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:11, 30 января 2026Спорт

Назван фаворит финала Australian Open в женском одиночном разряде

Соболенко считается фаворитом в финале Australian Open с Рыбакиной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Букмекеры назвали фаворита финального матча Australian Open-2026 в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За победу на турнире поспорят представительница Белоруссии Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. По мнению специалистов, титул завоюет Соболенко. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1,62. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом 2,41.

Матч пройдет в субботу, 31 января, и начнется в 11:30 по московскому времени. Соболенко может в третий раз в карьере победить на Australian Open, Рыбакина второй раз сыграет в финале.

Ранее Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы по полуфиналу Australian Open — украинки Элины Свитолиной — от рукопожатия с ней. Она отметила, что уважает решение оппонентки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе отреагировали на заявление Трампа о приостановлении ударов по Киеву. Что сказал ключевой союзник Зеленского?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Сидни Суини снялась с обнаженной грудью для журнала

    Избившая фигуристку мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу

    Россиянин столкнул соперника с девятого этажа из ревности к возлюбленной

    Восстановлена картина похищения российского подростка

    В России впервые с начала века упало число легковых машин

    Жители одного региона России бросились за кредитами

    В России сделали жесткий вывод из реакции ВСУ на сообщения о приостановке ударов по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok