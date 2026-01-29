Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы с Украины от рукопожатия с ней

Первая ракетка мира Арина Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы по полуфиналу Australian Open — украинки Элины Свитолиной — от рукопожатия с ней. Об этом сообщает «Чемпионат».

Она отметила, что украинки делают так давно. «Она знает, что мы уважаем друг друга как игроки, это единственное, что важно. А отсутствие рукопожатий — это их решение, и я его уважаю», — заявила Соболенко.

Белорусская теннисистка встречалась с украинкой 29 января. Она победила Свитолину в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. В финале Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

В декабре 2025 года Соболенко высказалась о возможности смены спортивного гражданства. «Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. И я думаю, что я вдохновляю белорусских детей», — заявила теннисистка.