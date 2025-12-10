Реклама

07:32, 11 декабря 2025Спорт

Первая ракетка мира Соболенко высказалась о смене гражданства

Первая ракетка мира Арина Соболенко: Смена гражданства — это не про меня
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, высказалась о возможности смены спортивного гражданства в интервью журналисту Пирсу Моргану. Запись доступна на егоYouTube-канале.

«Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. И я думаю, что я вдохновляю белорусских детей. Смена гражданства», — заявила Соболенко. По словам спортсменки, она хочет быть для детей примером того, что даже уроженцы небольших стран могут добиться больших успехов в жизни.

Ранее Соболенко объяснила отсутствие у нее мужа и детей. 27-летняя теннисистка призналась, что в данный момент у нее в приоритете карьера. «Наверное, через лет пять хотелось бы завести семью и, возможно, попробовать вернуться в спорт», — сказала она.

Соболенко родилась в Минске. Она является первой ракеткой мира, всего на ее счету четыре победы на турнирах серии «Большого шлема» и 21 титул на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру спортсменка заработала более 45 миллионов долларов призовых.

В декабре две российские теннисистки — Камилла Рахимова и Анастасия Потапова — объявили о смене спортивного гражданства. С 2026 года Рахимова будет представлять Узбекистан, а Потапова — Австрию.

