17:27, 11 ноября 2025СпортЭксклюзив

Первая ракетка мира Соболенко объяснила отсутствие у нее мужа и детей

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила отсутствие у нее мужа и детей. Об этом она рассказала в интервью на канале Александра Соколовского в YouTube.

По словам 27-летней спортсменки, сейчас у нее в приоритете карьера. «Наверное, через лет пять хотелось бы завести семью и, возможно, попробовать вернуться в спорт — все будет зависеть от того, на какой стадии я буду в жизни. Я очень люблю детей, и, вроде бы, они любят меня — я бы очень их хотела завести», — заявила Соболенко.

Ранее она выругалась матом после поражения от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года в Эр-Рияде. «Раз в год и палка стреляет, *****», — заявила она.

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету победы на 27 турнирах WTA.

