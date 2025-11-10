Первая ракетка мира Соболенко объяснила отсутствие у нее мужа и детей

Первая ракетка мира Соболенко: Завести семью хотелось бы лет через пять

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила отсутствие у нее мужа и детей. Об этом она рассказала в интервью на канале Александра Соколовского в YouTube.

По словам 27-летней спортсменки, сейчас у нее в приоритете карьера. «Наверное, через лет пять хотелось бы завести семью и, возможно, попробовать вернуться в спорт — все будет зависеть от того, на какой стадии я буду в жизни. Я очень люблю детей, и, вроде бы, они любят меня — я бы очень их хотела завести», — заявила Соболенко.

Ранее она выругалась матом после поражения от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года в Эр-Рияде. «Раз в год и палка стреляет, *****», — заявила она.

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету победы на 27 турнирах WTA.