21:06, 9 ноября 2025

Соболенко матом прокомментировала проигрыш в финальном матче WTA

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Matthew Stockman / Getty Images for WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболева выругалась матом после окончания финального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года в Эр-Рияде против казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соболенко в нецензурной форме выразила свои эмоции после окончания матча. «Раз в год и палка стреляет, *****», — заявила она.

Встреча закончилась проигрышем Соболенко со счетом 3:6, 6:7 (0:7). Спортсменки провели на корте 1 часа 47 минут.

27-летняя Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

26-летняя Рыбакина занимает шестое место в рейтинге WTA. Победа стала 11-м титулом в одиночном разряде в карьере спортсменки. До 2018 года на соревнованиях она представляла Россию.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев выругался матом после окончания матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 серии «Мастерс» в Шанхае против американца Лернера Тьена. Встреча закончилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

