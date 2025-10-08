Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
2:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:0
Перерыв
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:42, 8 октября 2025Спорт

Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

Теннисист Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца Тьена
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев выругался матом после окончания матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 серии «Мастерс» в Шанхае против американца Лернера Тьена. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев в нецензурной форме выразил свои эмоции после окончания матча. Также в ходе второго сета у спортсмена начались судороги в ноге, из-за чего на корт был вызван врач.

Встреча закончилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева выругалась матом во время матча второго круга теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в китайском Ухане против немки Лауры Зигемунд. Россиянка потерпела поражение со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов, включая победу на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

19-летний Тьен находится на 52-й строчке мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ

    Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

    Генштаб ВСУ уличили в признании потери территорий

    Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

    Ведущего прогноза погоды арестовали за нападение на возлюбленную

    Самая красивая девушка России опровергла слухи о пластических операциях

    Лавров раскритиковал возобновление санкций против Ирана

    Жена архитектора пыталась спасти стрелка

    Недельная инфляция в России ускорилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости