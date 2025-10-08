Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

Теннисист Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца Тьена

Российский теннисист Даниил Медведев выругался матом после окончания матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 серии «Мастерс» в Шанхае против американца Лернера Тьена. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев в нецензурной форме выразил свои эмоции после окончания матча. Также в ходе второго сета у спортсмена начались судороги в ноге, из-за чего на корт был вызван врач.

Встреча закончилась победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева выругалась матом во время матча второго круга теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в китайском Ухане против немки Лауры Зигемунд. Россиянка потерпела поражение со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов, включая победу на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

19-летний Тьен находится на 52-й строчке мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP.