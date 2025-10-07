Спорт
21:23, 7 октября 2025Спорт

Россиянка Андреева нецензурно призналась в усталости от тенниса во время матча

Россиянка Андреева матом сообщила о своей усталости во время турнира WTA в Ухане
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева выругалась матом во время матча второго круга теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в китайском Ухане против немки Лауры Зигемунд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором сете 18-летняя теннисистка призналась в своей усталости от игры в нецензурной форме. Также в ходе матча она неоднократно плакала после ошибок.

В результате Андреева потерпела поражение, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 3 часа 1 минуту.

Андреева — пятая ракетка мира. На ее счету две победы на турнирах WTA‑1000 (Дубай и Индиан‑Уэллс). Теннисистка также является серебряным призером Олимпиады‑2024 в паре с Дианой Шнайдер, за что была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

37-летняя Зигемунд располагается на 57-й строчке в рейтинге WTA. На счету спортсменки 18 побед на турнирах под эгидой организации.

    Все новости