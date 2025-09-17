Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Информация доступна на сайте правовых актов.

В документе говорится, что спортсменки были удостоены государственной награды за вклад в развитие отечественного спорта, а также за преданность и многолетнюю добросовестную работу. Помимо теннисисток, награды был удостоен вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин.

Андреевой 18 лет, Шнайдер — 21 год. На Олимпийских играх в Париже россиянки завоевали серебряные медали, дойдя до финала в парном разряде.

Спортсменки стали единственными из россиян, кому удалось завоевать награды на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Всего в соревнованиях приняли участие 15 представителей страны в нейтральном статусе.