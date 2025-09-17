Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
0:0
1-й тайм
live
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
0:0
1-й тайм
live
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
3:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
1:2
2-й тайм
live
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
19:38, 17 сентября 2025Спорт

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Информация доступна на сайте правовых актов.

В документе говорится, что спортсменки были удостоены государственной награды за вклад в развитие отечественного спорта, а также за преданность и многолетнюю добросовестную работу. Помимо теннисисток, награды был удостоен вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин.

Андреевой 18 лет, Шнайдер — 21 год. На Олимпийских играх в Париже россиянки завоевали серебряные медали, дойдя до финала в парном разряде.

Спортсменки стали единственными из россиян, кому удалось завоевать награды на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Всего в соревнованиях приняли участие 15 представителей страны в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы администрации президента России Козак подал в отставку

    Популярный бренд косметики обругали за фотосессию с 69-летней Крис Дженнер

    Армия России взяла под контроль часть Купянска

    В Лондоне запротестовали против Трампа

    Зеленский попросил 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией

    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

    Каякеры спасли оказавшуюся на берегу белуху

    Представлено эффективное средство против воспаления печени

    В Европе задались вопросом о судьбе Зеленского после скандала со взрывчаткой в Грузии

    У женщины выросли лобковые волосы на пальце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости