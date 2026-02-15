Реклама

Россия
19:11, 15 февраля 2026Россия

Сломавшая ногу во время раздачи подарков в ТЦ россиянка раскрыла детали

Ufa1.ru: Жительницу Уфы ждут операции после давки на акции «7000 шаров»
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Dina V / Shutterstock / Fotodom

Жительница Уфы, сломавшая ногу 14 февраля во время раздачи подарков в местном ТРЦ, сообщила, что ей потребуется несколько операций. Подробности случившегося публикует издание Ufa1.ru.

Все произошло во время акции «7000 шаров» в торгово-развлекательном центре «Планета», куда 27-летняя девушка отправилась вместе с детьми. Организаторы анонсировали, что на посетителей в разгар праздника упадет связка воздушных шаров, в двадцати из которых окажутся подарочные сертификаты.

Из-за большой толпы в ТЦ создалась огромная давка, в ходе которой на девушку и ее детей приземлилась тумба. Поверх этой тумбы рухнули люди. Дети, которых пострадавшая взяла с собой, чтобы порадовать, испуганно разрыдались. Людей с места инцидента разгонял ее муж, после чего вызвал скорую.

«Хаос был, муж всех разогнал. В основном муж помогал, ну и пара человек подходили, спрашивали, как я», — рассказала пострадавшая.

Врачей пришлось ждать около часа, сетует девушка. Итоговый диагноз — закрытый перелом, который не срастется самостоятельно. Пострадавшую госпитализировали, впереди у нее несколько операций.

В ходе акции также пострадал 12-летний мальчик. Медики диагностировали у него перелом, наложили гипс и отпустили домой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

