Сразу два самолета с неисправностями сели в Москве

Самолеты с неисправностями из Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя сели в Москве

В Москве 15 февраля совершили посадку сразу два самолета с неисправностями. Один из них летел в российскую столицу из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Так, в «Шереметьево» сел следовавший из «Пулково» борт, сообщивший о треснувшем стекле. Рейс выполнял самолет авиакомпании «Победа».

Еще один борт с неисправностями совершил благополучную посадку в «Шереметьево». Он следовал в Москву, в «Домодедово», из Нового Уренгоя, когда возникли проблемы с управлением.

Ранее стало известно, что двигатель самолета взорвался прямо во время полета над Нигерией. На борту находились 80 пассажиров.