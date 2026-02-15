В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Россия
21:12, 15 февраля 2026Россия

Сразу два самолета с неисправностями сели в Москве

Самолеты с неисправностями из Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя сели в Москве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Москве 15 февраля совершили посадку сразу два самолета с неисправностями. Один из них летел в российскую столицу из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Так, в «Шереметьево» сел следовавший из «Пулково» борт, сообщивший о треснувшем стекле. Рейс выполнял самолет авиакомпании «Победа».

Еще один борт с неисправностями совершил благополучную посадку в «Шереметьево». Он следовал в Москву, в «Домодедово», из Нового Уренгоя, когда возникли проблемы с управлением.

Ранее стало известно, что двигатель самолета взорвался прямо во время полета над Нигерией. На борту находились 80 пассажиров.

