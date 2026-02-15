Реклама

Мир
13:06, 15 февраля 2026Мир

Стоимость покупки Эпштейном особняка у бывшего главы Victoria’s Secret была 20 долларов

Экс-глава Victoria’s Secret продал Эпштейну нью-йоркский особняк за $20
Лилиана Набиуллина (редактор)
Вид на здание Джеффри Эпштейна, в районе Верхний Ист-Сайд на Манхэттене, Нью-Йорк, США

Вид на здание Джеффри Эпштейна, в районе Верхний Ист-Сайд на Манхэттене, Нью-Йорк, США. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американский финансист-педофил Джеффри Эпштейн в 1993 году приобрел скандальный нью-йоркский особняк всего за 20 долларов. Об этом сообщает РИА Новости по итогам ознакомления с документами, размещенными ранее Министерством юстиции США.

Речь идет об особняке из семи этажей, расположенном на Восточной 71-й улице. Всего в здании около 40 помещений, в том числе 10 спален и 15 ванных. Реальная его стоимость при этом составляла десятки миллионов долларов, уточняет агентство.

До Эпштейна данный объект принадлежал экс-главе Victoria's Secret Лесли Векснеру, который, выкупив здание в 1989 году, провел там глобальную реконструкцию. Сам Векснер, согласно последним данным, купил его за 13,2 миллиона долларов.

По данным ФБР от июля 2019-го, о символической стоимости покупки Эпштейном данного здания ранее заявил экс-телохранитель Векснера Ричард Адриан. Саму цену он при этом не называл. После того как обвиненный в сексуальных преступлениях финансист ушел из жизни, здание продали новым лицам за 51 миллион долларов.

Новые файлы по делу Эпштейна американский Минюст разместил в начале 2026 года. В них оказались личные переписки, воспоминания свидетелей, а общий объем этих данных превысил 3,5 миллиона страниц.

К изнасилованиям, по сведениям Минюста, причастны множество политиков и крупных представителей бизнеса. Особое внимание общества привлекло упоминание в них президента США Дональда Трампа, а также его возможное участие в сексуальной связи с 13-летней девочкой. С учетом ранее опубликованных данных документы по финансисту насчитывают уже 6 миллионов страниц.

