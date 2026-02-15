В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Россия
22:45, 15 февраля 2026Россия

Ушел из жизни бывший депутат Заксобрания Петербурга

Бывший депутат Заксобрания Петербурга Игорь Риммер скончался на 81-м году жизни
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Депутат Законодательного собрания Петербурга II, III, IV созывов Игорь Риммер скончался 15 февраля на 81-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ЗакСа.

Причина смерти не раскрывается.

Игорь Риммер родился в Ленинграде 28 сентября 1945 года. Свою трудовую деятельность начал на должности ученика электромонтажника на «Петрозаводе» в 1961 году, а затем был заместителем директора Механического завода Ленинградской военно-морской базы, занимал должность генерального директора завода «Балтика», а также был первым заместителем председателя Муниципального совета муниципального образования № 34 «Малая Охта».

В 2007 году был избран депутатом петербургского ЗакСобрания IV созыва. Являлся председателем профильной комиссии по транспортному комплексу, членом постоянной комиссий по вопросам правопорядка и законности, постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности.

Игорь Риммер также имеет персональные звания и награды.

Ранее стало известно о смерти знаменитого российского историка и публициста Роя Медведева.

