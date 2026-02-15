В Госдуме ответили на заявление Рютте о победе НАТО в войне с Россией

Депутат Швыткин: Российская армия имеет существенные преимущества перед НАТО

Несмотря на заявления генсека НАТО Марка Рютте, а также финансовые средства, которые вливаются сегодня в Украину, ничто не сможет преломить ход специальной военной операции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Рютте заявил, что если бы столкновение России и блока НАТО произошло прямо сейчас, то последний вышел бы из него победителем. Он отметил, что НАТО является достаточно сильным, чтобы Россия не стала пытаться на него нападать.

Депутат назвал заявление генсека НАТО абсолютно безосновательным и отметил, что страны Североатлантического альянса ведут войну против России уже давно. Выражается это, по его словам, в обеспечении оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставках различных видов техники и непосредственном участии личного состава в украинской армии.

«Несмотря на подобного рода заявления, финансовые средства, которые вливаются в подразделения Украины, это никоим образом не может переломить ход событий в зоне боевых действий. Наши подразделения день за днем продвигаются все дальше, освобождая населенные пункты, продвигаясь на определенные рубежи, которые позволяют и дальше развивать наступление. Самое главное преимущество ВС России — это морально-психологическое преимущество, человеческий фактор наших военнослужащих, ясное, четкое понимание тех задач, которые они выполняют», — сказал Швыткин.

Ранее подполковник Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что ряд стран НАТО запретили своим военным участвовать в боевых действиях и приближаться к линии соприкосновения.