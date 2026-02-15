В Госдуме высказались о вечно «хамящем и требующем» Зеленском

Хамитов: Зеленский думает, что ему можно хамить и требовать, но это не так

Владимир Зеленский считает, что ему позволено хамить, требовать все подряд и его мнение будет кому-то интересно, а каждая реплика будет встречаться аплодисментами, однако реальность противоположная. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Парламентарий отметил, что президент США Дональд Трамп обратился со словами поддержки не к Зеленскому, а к оскорбленному им венгерскому лидеру Виктору Орбану.

«Орбан — опытный и дальновидный политик, никогда не изменявший в своих суждениях здравому смыслу. Неудивительно, что он, в отличие от некоторых горе-шоуменов, пользуется авторитетом на международном уровне», — сказал Хамитов.

Депутат добавил, что время «разглагольствующих политиканов» закончилось и началась эпоха реальных дел, созидания, а также трезвого взгляда на происходящее. «Тем, кто привык громкими воплями привлекать к себе внимание, чтобы под шумок откусить еще немного от общего пирога, теперь придется непросто», — заключил Хамитов.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». Эти слова на свой счет принял венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, Зеленский не понимает, что дискуссия сосредоточена не вокруг отдельных лиц, а на будущем стран в целом.