В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

Sohu: Путин триумфально ответил на провокационный вопрос журналиста о Тайване

Китайские журналисты издания Sohu рассказали о триумфальном ответе президента России Владимира Путина на провокационный вопрос журналиста о Тайване. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Авторы статьи напомнили о ситуации, когда американский журналист спросил российского лидера о том, как отреагирует Москва, если Народно-освободительная армия Китая предпримет действия по освобождению Тайваня.

По словам китайских аналитиков, это был действительно непростой вопрос, поскольку если бы Путин заявил о поддержке Китая, это было бы использовано западными СМИ для нападок на Москву, а если бы отказался выразить солидарность, это бы сыграло на руку США, которые давно пытаются рассорить Россию и Китай.

«Путин сначала улыбнулся, и его мимика выдавала уверенность, спокойствие и неторопливость. Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку», — отметили авторы издания.

Президент сказал, что не знает о подобных планах, а в политике сослагательное наклонение неуместно. Поэтому нет смысла давать оценку гипотетическим событиям. По словам китайских журналистов, этот ответ разочаровал американца, но вызвал бурную реакцию и восхищение в КНР.

«Своим ответом Путин не только продемонстрировал высокий дипломатический уровень, но и глубокое понимание международной ситуации», — заключили авторы материала.

Ранее в Sohu рассказали о блестящем трюке России, который стал идеальным оружием против санкций. По их словам, Москва спасла огромные богатства, вложившись в золото.