Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:24, 15 февраля 2026Мир

В МИД допустили необычный шаг по Украине

Галузин: Россия готова обсудить идею внешнего управления Украиной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Россия готова обсуждать идею введения внешнего управления Украиной после завершения конфликта. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН не нова. Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления», — сказал он.

Дипломат допустил, что такой шаг позволит провести на Украине демократические выборы и привести к власти «дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор». При этом Галузин подчеркнул, что сейчас идея внешнего управления Украиной почти не обсуждается.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что военная победа РФ в спецоперации уже просматривается по нескольким параметрам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В МИД допустили необычный шаг по Украине

    В Германии произошло новое дерзкое ограбление банка

    В США сделали вывод о Зеленском после его слов о НАТО

    Посол раскрыл детали помощи Финляндии Украине

    В США неожиданно высказались об исходе СВО

    Обручившийся с военным ВСУ украинский певец сообщил о разводе

    Россия приняла одно решение по Украине после атаки на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok