14:43, 15 февраля 2026Авто

В Мурманской области образовались огромные пробки

Огромные пробки образовались по пути из Териберки в Мурманск
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сотни машин попали в огромные пробки по пути из Териберки в Мурманск. Об этом сообщает Shot.

Причиной коллапса на дорогах в Мурманской области стала сильная метель и сломанная техника. Пробки образовались, когда из Териберки стали выезжать туристы. В том же районе сломался фронтальный погрузчик и заблокировал проезд. Основной затор — у перевала Эривейв.

Для нормального продвижения организовали три колонны: для автомобилей с полным приводом, автомобилей с моноприводом и автобусов с туристами. Однако ситуация не улучшается. Местные жители не могут попасть на работу, а туристы — вернуться домой.

Всем застрявшим в пробках помогают неравнодушные местные жители. Так, одна из АЗС работает круглосуточно, туда можно зайти погреться. Работы по расчистке дорог продолжаются.

Ранее сообщалось, что 13 февраля россияне застряли в трехчасовых пробках на границе с Грузией из-за сильного снегопада в районе пунктов пропуска. Метель наблюдается на МАПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг.

