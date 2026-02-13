Россияне застряли в пробках на границе Грузии из-за снегопада

Shot: Движение затруднено с российской стороны на границе с Грузией

Россияне застряли в трехчасовых пробках на границе с Грузией из-за сильного снегопада в районе пунктов пропуска. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что движение затруднено с российской стороны — метель наблюдается на МАПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг. Движение через два пропускных пункта сейчас закрыто для грузовиков.

В начале января на границе России и Грузии застряли сотни машин с туристами. Проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыли для транспорта из-за снежного коллапса.