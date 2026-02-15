Реклама

11:24, 15 февраля 2026

В Одесской области сообщили о повреждении железнодорожной станции дронами

Кипер: В результате ударов дронами по Одессе были задеты здания ж/д станции
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В результате атак БПЛА, совершенных в ночь с 14 на 15 февраля на Одессу, были повреждены административные объекты железнодорожной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Основная часть дронов была сбита системами ПВО, указал Кипер. Но часть гражданской и транспортной инфраструктуры оказалась под ударами и была повреждена обломками.

Помимо объектов ж/д станции, повреждена была также цистерна с разливом и сгоранием топлива, уточнил спикер. Под удар также попало заброшенное одноэтажное здание. Возникшее возгорание оперативно было потушено. Данных о погибших и пострадавших, по данным главы областной военной администрации Украины, нет.

В начале недели, 10 февраля, в Одесской области назвали количество оставшихся там без света людей. По словам Кипера, это затронуло более 95 тысяч человек в 42 населенных пунктах. Наиболее сложной тогда он назвал ситуацию в Килии.

