В России нашли регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

Жители Ингушетии и Дагестана возглавили рейтинг худших плательщиков по ипотеке

Жители Ингушетии, Дагестана и Тывы возглавили рейтинг заемщиков с наибольшей просрочкой по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости по итогам анализа данных ЦБ.

В Ингушетии доля просроченной задолженности, согласно данным Банка России, оказалась на уровне 10,4 процента. В Дагестане она составила 4,4 процента, а в Тыве — 4,2 процента.

В топ-5 вошли также Чечня и Северная Осетия (с одинаковой долей в 3,6 процента). Помимо указанных выше, в первую десятку вошли также Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Кубань, и две республики — Адыгея с Хакасией.

Ранее стало известно, что россияне начали продавать ипотечные квартиры из-за трудностей с их оплатой. По словам главы агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексея Бондарева, в прошлом году частота таких случаев увеличилась в 2,5 раза. Наибольшие сложности с платежами возникли у трех категорий: участники льготных программ 2020-2022 годов, инвесторы, и те семьи, где муж или жена лишились работы. Отчасти это затронуло и айтишников, поскольку доходы части из них сильно снизились.