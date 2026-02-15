Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:33, 15 февраля 2026Экономика

В России нашли регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

Жители Ингушетии и Дагестана возглавили рейтинг худших плательщиков по ипотеке
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жители Ингушетии, Дагестана и Тывы возглавили рейтинг заемщиков с наибольшей просрочкой по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости по итогам анализа данных ЦБ.

В Ингушетии доля просроченной задолженности, согласно данным Банка России, оказалась на уровне 10,4 процента. В Дагестане она составила 4,4 процента, а в Тыве — 4,2 процента.

В топ-5 вошли также Чечня и Северная Осетия (с одинаковой долей в 3,6 процента). Помимо указанных выше, в первую десятку вошли также Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Кубань, и две республики — Адыгея с Хакасией.

Ранее стало известно, что россияне начали продавать ипотечные квартиры из-за трудностей с их оплатой. По словам главы агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексея Бондарева, в прошлом году частота таких случаев увеличилась в 2,5 раза. Наибольшие сложности с платежами возникли у трех категорий: участники льготных программ 2020-2022 годов, инвесторы, и те семьи, где муж или жена лишились работы. Отчасти это затронуло и айтишников, поскольку доходы части из них сильно снизились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Володин ответил на заявление Зеленского о возрасте Путина

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую с начала зимы температуру

    Бывшая госсекретарь США назвала политику Трампа по Украине позором

    В мочевом пузыре любопытного москвича обнаружили пластилин размером с киви

    В речи Рубио в Мюнхене увидели очередной удар для Украины

    Капитан сборной Швеции по хоккею привез в Олимпийскую деревню свои подушки

    В Генштабе раскрыли темпы февральского наступления российских войск

    Кличко оценил ситуацию в Киеве словами «на грани катастрофы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok