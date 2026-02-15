В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:17, 16 февраля 2026Россия

В России указали на манипуляции Евросоюза

Дмитриев: Манипуляции ЕС были раскрыты республиканцами США и Орбаном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Благодаря республиканцам в конгрессе США и венгерскому премьеру манипуляции руководства Европейского союза (ЕС) были раскрыты. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о цензуре и вмешательстве Брюсселя в выборы в европейских странах. «Из тьмы на свет», — написал Дмитриев.

Ранее Виктор Орбан заявил, что именно ЕС в настоящий момент представляет наибольшую угрозу для страны. «Они шантажируют нас. Они пытаются задушить нас экономически и финансово», — пояснил политик. Он также утверждал, что Брюссель хотел бы сменить правительство в Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Опубликован список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

    В море обнаружили фундамент одного из утерянных семи чудес света

    Дерипаска раскрыл реальную угрозу для Европы

    Украинец застрелил своих детей и покончил с собой

    В России указали на манипуляции Евросоюза

    Раскрыта неочевидная польза секса для организма

    Раскрыты подробности о перелете делегации России на переговоры по Украине в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok