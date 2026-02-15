В России заявили о невосполнимости потерь Украины

Герасимов: ВСУ несут потери, которые не в состоянии восполнить

Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают основную ставку на беспилотники на фоне масштабных потерь. Об их положении заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск «Центр», пишет ТАСС.

По словам Герасимова, российские войска наступают на всех направлениях и продолжают выполнять задачи СВО.

«ВСУ несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, и в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных беспилотников», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области подразделения ВСУ Шквал, сформированные из заключенных, практически утратили боеспособность. Мобилизованные отказываются идти в атаки.