Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:24, 14 февраля 2026Бывший СССР

Силовики рассказали о потере боеспособности подразделения ВСУ

ТАСС: Подразделения ВСУ «Шквал» в Харьковской области утратили боеспособность
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шквал, сформированные из заключенных, практически утратили боеспособность, а мобилизованные отказываются идти в атаки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Подразделения ВСУ в Харьковской области испытывают острую нехватку штурмовиков. Подразделения "Шквал" практически все потеряли боеспособность, а мобилизованные массово отказываются идти в самоубийственные контратаки», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что Киев организовал показную акцию, водрузив государственный флаг в одном из населенных пунктов и представив его как Чугуновку Харьковской области, стремясь создать у западных партнеров иллюзию успехов на линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Терроризм должны обсуждать на Мюнхенской конференции». ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгороде. Есть погибшие и раненые

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    В Минобороны отчитались о сбитых за ночь дронах ВСУ

    Фигурист Гуменник рассказал о питании на Олимпиаде

    Украина предлагала Молдавии силой решить вопрос Приднестровья

    Россиянку оштрафовали за слово в интернет-споре

    В России рассказали о приоритетных областях для экономического сотрудничества с США

    Силовики рассказали о потере боеспособности подразделения ВСУ

    В НАСА назвали время стыковки к МКС корабля с российским космонавтом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok