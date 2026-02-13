Реклама

Россия
23:19, 13 февраля 2026Россия

ВСУ отправили «отряды самоубийц» в подконтрольные России села

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Киев организовал показную акцию, водрузив государственный флаг в одном из населенных пунктов и представив его как Чугуновку Харьковской области, стремясь создать у западных партнеров иллюзию успехов на линии фронта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как стало известно, украинское командование прибегло к откровенной фальсификации, стремясь представить западным кураторам иллюзорные достижения на фоне фактических неудач.

Для реализации подобных мероприятий Киев привлекает специальные подразделения, которые в среде российских военных получили меткое название «смертников», отмечает агентство.

Ранее украинская сторона распространила видеоматериалы с установкой флага, выдав их за взятие населенного пункта Чугуновка в Сумской области. На обнародованных видеокадрах украинский флаг был установлен на вышке связи в непосредственной близости от объекта, напоминающего мемориальный памятник.

