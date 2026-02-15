В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

20:59, 15 февраля 2026Мир

В Швейцарии заявили о жесте доброй воли России по переговорам

Меттан: Перенос переговоров в Женеву можно считать жестом доброй воли России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Женева

Женева. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Перенос трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеву можно считать жестом доброй воли со стороны РФ. Об этом заявил швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан, передает ТАСС.

«Это действительно первый случай с 2022 года, когда в Женеве проходят серьезные официальные переговоры [с участием России]», — передает агентство слова собеседника.

Меттан подчеркнул, что до начала специальной военной операции (СВО) Москва отдавала предпочтение Женеве как площадке для переговоров. Однако после 24 февраля 2022 года, когда Швейцария поддержала Украину, Россия была разочарована действиями Берна, объяснил политик.

Переговоры по Украине в Женеве пройдут 17-18 февраля. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

