В США заявили о «мастерском» действии России на Украине

Риттер: Россия мастерски переиграла Запад в вопросе поставок оружия Украине

Россия взломала систему поставок оружия Украине и теперь имеет детальное представление о планах НАТО. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, российские военные отслеживают все поступающее на Украину оружие, выходя на поставщиков и изучая производственные процессы, что позволяет получить «полное представление о том, что НАТО может, делает и хочет делать».

«Боеприпасы поступают и русские сосредотачиваются на их уничтожении. Я предполагаю, что они мастерски переиграли Европу и США. Вся эта ситуация с поставками на Украину свидетельствует о том, что русские следили за этим с самого первого дня. Русские уже сломали систему. Они разрушили НАТО. Русские действовали мастерски», — сказал он.

Ранее американский сенатор Роджер Уикер на Мюнхенской конференции пригрозил России поворотным моментом в конфликте на Украине уже на следующей неделе. «Мы находимся в такой позиции, чтобы закон о санкциях вышел на следующей неделе. Это будет поворотный момент», — подчеркнул конгрессмен, призвав передать Киеву ракеты Tomahawk.