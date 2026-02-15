Реклама

Военные США захватили танкер в Индийском океане

США захватили в Индийском океане перевозивший нефть Ирана танкер Veronica III
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Department of War / X

Минувшей ночью американские войска захватили в Индийском океане танкер Veronica III, который был внесен в санкционный список США из-за перевозки иранской нефти. Об операции сообщило военное министерство страны.

По данным Пентагона, морская операция по перехвату и абордажу судна прошла без инцидентов. «Судно пыталось обойти ограничения, введенные президентом [Дональдом] Трампом, надеясь ускользнуть. Мы отслеживали его от Карибского моря до Индийского океана», — отметило министерство, пообещав и далее «лишать незаконных деятелей и их ставленников свободы передвижения в морской сфере».

Какие дальнейшие действия военные предприняли в отношении танкера и экипажа, не уточняется. Судя по последним данным с портала Marine Traffic, танкер находится в западной части Индийского океана.

По данным портала OpenSanctions, танкер Veronica III ходит под флагом Панамы и обвинялся в незаконной перевозке иранской нефти, находящейся под санкциями.

