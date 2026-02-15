ВСУ 31 раз за сутки обстреляли российский регион

Хинштейн: ВСУ 31 раз за сутки обстреляли отселенные районы Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 раз за сутки обстреляли отселенные районы Курской области при помощи артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«31 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — написал он.

Чиновник также отметил, что в период с 9:00 14 февраля до 7:00 15 февраля было сбито 5 украинских беспилотников различных типов. Он подчеркнул, что в результате атак разрушений и пострадавших нет.

В пятницу, 13 февраля, Хинштейн сообщил, что ВСУ ударили по энергообъекту в Курской области. По его словам, удар повредил линию электропередачи, оставив без света Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области.