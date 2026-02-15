ВСУ нанесли массированный удар по российскому региону

Богомаз: ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Брянскую область

ВСУ утром 15 февраля предприняли попытку массированной атаки на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

«С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона», — написал он.

При этом чиновник уточнил, что российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО), а также мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии уже уничтожили в небе над областью 120 беспилотников.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ в Брянской области был ранен человек. По его словам, пострадавшим оказался сотрудник компании «МегаФон», производивший ремонтные работы.