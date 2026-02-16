Адвокат потерпевших раскрыл подробности о сроке для соучастников теракта в «Крокусе»

Адвокат Готье: Фигурантам теракта в «Крокусе» грозит от 19 лет до пожизненного

Государственное обвинение просит Второй Западный окружной военный суд приговорить соучастников и исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» к срокам от 19 лет до пожизненного лишения свободы. Об этом рассказал адвокат потерпевших Даниэль Готье, передает ТАСС.

Речь идет о 15 фигурантах.

Ранее сообщалось, что 16 февраля суд приступил к прениям сторон по делу о теракте в подмосковном концертном зале. Заседание прошло в закрытом режиме.

Всего по делу проходит 19 обвиняемых — Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Шахромджон Гадоев, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, а также Алишер Касимов (Все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

