Силовые структуры
09:56, 16 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт запрашиваемый для террористов из «Крокуса» срок

Адвокаты потерпевших запросили пожизненный срок для террористов из «Крокуса»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

16 февраля 2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме приступит к прениям сторон по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет ТАСС.

Защита потерпевших намерена добиваться самого строгого наказания для 19 обвиняемых, то есть пожизненного лишения свободы. Адвокат потерпевших Людмила Айвар заявила, что позиция ее подзащитных основана на принципах неизбежности ответственности и соразмерности наказания масштабу трагедии. Она подчеркнула, что терроризм угрожает не только конкретным людям, но и безопасности общества в целом, поэтому приговор должен быть справедливым, а не формальным.

Помимо уголовного преследования, потерпевшие заявили гражданские иски на сумму в десятки миллионов рублей. Однако, по словам Айвар, перспективы реального взыскания оцениваются как пессимистичные.

Ранее в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появился секретный свидетель.

