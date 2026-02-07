Реклама

В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В деле о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» появился секретный свидетель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«На стадии дополнений к судебному следствию были изучены показания секретного свидетеля», — сообщил неназванный собеседник агентства из числа участников судебного процесса.

В январе сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд допросил одного из четырех исполнителей — Далерджона Мирзоева (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он заявил, что в момент теракта осознал, что станет целью российских силовиков.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Группа террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей.

