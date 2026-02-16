Реклама

09:21, 16 февраля 2026

Антикоррупционные органы Украины разоблачили новую схему в деле «кошелька» Зеленского

Антикоррупционные органы Украины раскрыли новую схему через Сейшельские острова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Украинская правда / YouTube

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили новую схему в деле Тимура Миндича, известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов. Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что эта схема помогла организовать услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Ранее стало известно, что НАБУ официально подтвердило задержание бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко. В бюро подчеркнули, что бывший глава ведомства был задержан в рамках дела «Мидас». Так называется антикоррупционное расследование НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), касающееся масштабных взяток в энергетической сфере Украины.

