Банк России понизил курс доллара

Центробанк понизил курс доллара более чем на 50 копеек

Центральный банк России (ЦБ РФ) понизил курсы иностранных валют на вторник, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американского доллара понизили более чем на 50 копеек. Официальный курс упал до 76,62 рубля.

Евро за сутки подешевел на 52 копейки. Актуальный курс валюты составит 91,04 рубля.

Также упал к российской валюте и китайский юань. Его стоимость скорректировали на семь копеек, до 11,09 рубля.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила, что в ближайшее время доллар сохранит лидирующие позиции в международной торговле. Она призвала не поддаваться краткосрочным колебаниям курса этой валюты и заверила, что не видит признаков того, что роль этого инструмента в ближайшее время изменится. Людям стоит внимательно изучить, почему доллар приобрел такое значение — причинами стали глубина и ликвидность рынков капитала в США, их размер экономики и предпринимательский дух.