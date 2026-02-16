Реклама

Из жизни
17:49, 16 февраля 2026Из жизни

Бесплодная женщина родила две пары близнецов в один день с разницей в год

Британка с эндометриозом родила две пары близнецов в один день с разницей в год
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: sruilk / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Алиша Янг родила две пары близнецов с разницей в год, несмотря на диагноз бесплодие. Ее историю рассказывает Daily Mail.

В ноябре 2023 года 25-летняя британка вышла замуж. Супруги мечтали о детях, однако врачи заявили, что Янг не сможет забеременеть из-за эндометриоза. Они настаивали, что для облегчения ее состояния требуется удаление матки. Женщина согласилась на операцию.

Перед операцией она сдала тест на беременность. К ее удивлению, он оказался положительным. Более того, якобы бесплодная Янг ждала близнецов. Девочки должны были родиться 27 декабря 2024 года, однако роды начались преждевременно. Они появились на свет 2 ноября.

Через год Янг снова узнала, что беременна еще одной парой близнецов. «Мы смотрели друг на друга с отвисшими челюстями — нам говорили, что мы не можем иметь детей, а теперь у нас их будет четверо», — вспоминает ее муж.

Врачи прогнозировали, что днем рождения близнецов станет 17 декабря 2025 года, однако роды снова пошли не по плану. Мальчики родились 2 ноября — в тот же день, что и их старшие сестры. Хотя супругам приходится нелегко, они утверждают, что счастливы.

Ранее сообщалось, что в Китае на свадьбу братьев-близнецов и сестер-близнецов пришли дяди-близнецы. Ведущий назвал это настоящим чудом.

