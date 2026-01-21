Реклама

20:32, 21 января 2026Из жизни

Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах на глазах у дядей-близнецов

В Китае на одной свадьбе оказались четыре пары близнецов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: salonfoto / Shutterstock / Fotodom

В Китае на свадьбу братьев-близнецов и сестер-близнецов пришли дяди-близнецы. Об этом пишет South China Morning Post.

Сестры Шан и братья Сун познакомились в 2022 году через сваху. Поначалу девушки думали, что слишком молоды для серьезных отношений, но настойчивость юношей покорила их. Братья решили жениться на возлюбленных в один день.

На свадьбе неожиданно выяснилось, что и у сестер Шан, и у братьев Сун есть дяди-близнецы. Таким образом, на одной церемонии оказались четыре пары близнецов. Ведущий назвал это настоящим чудом.

Теперь молодожены хотят подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как семья с рекордным количеством пар близнецов.

Ранее сообщалось, что в штате Аризона, США, в один день прошла свадьба братьев-близнецов и сестер-близнецов. После церемонии молодожены отправились на медовый месяц в Мексику.

